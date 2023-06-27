Çocuklarınızın Snapchat'te güvenliğini beş adımda sağlayın

Yayınlanma: 27.06.2023 - 11:26

Güncelleme: 27.06.2023 - 11:26

Snapchat, kişilerinize fotoğraf, video ve mesaj göndermenizi sağlayan popüler bir sosyal medya mesajlaşma uygulaması. Snapchat'i diğer sosyal medya platformlarından ayıran en belirğin özelliği kabolan mesajlardır. Platformda sadece bir kez görüntülenebilen bir mesajlaşma sistemi bulunmaktadır.

Siber güvenlik şirketi ESET tarafından açıklanan bilgilere göre çocukların Snapchat'te güvende olmaları için ebeveynlerinin almaları gereken önlemler ise şöyle:

Snapchat'te çocukların güvende olmaları için ebeveynlerin konuşması gereken 5 konuyu şöyle:

Konum ayarlarını devre dışı bırakın

Güvende kalmak için, coğrafi konumunuzu çevrimiçi olarak herhangi bir platformda paylaşmamak her zaman en iyisidir. Çocuğunuzun konumunu yalnızca sizin seçtiğiniz kişilerin görebildiğinden emin olun. Sadece yakın arkadaş grubunun görebileceği bir seçenek vardır.

Ekran görüntülerini unutmayın

Fotoğrafların açıldıktan sonra siliniyor olması yanlış bir güvenlik hissi yaratır. Gerçekte, çocuklarınızın fotoğraf veya mesaj gönderdiği kişiler bunların ekran görüntüsünü alabilir. Çocuklarınızın arkadaşlarına gönderdiği her şeyin mantıklı olduğundan ve herhangi bir şekilde onlara karşı (siber zorbalık, şantaj) kullanılamayacağından emin olun.

İnsanları engellemekte sakınca yok

İnsanların bağlantı isteklerini kabul etmemek ve insanları engellemek tamamen normal ve yapılması gereken bir şeydir. Çocuğunuz, dolandırıcılar tarafından hedef alınmamak için yalnızca gerçek hayatta tanıdığı kişilerden gelen istekleri kabul etmelidir. Aynı şey kullanıcıları engellemek için de geçerlidir. Çocuğunuzla tanımadığınız biri iletişime geçerse, onu engelleme seçeneğiniz vardır, böylece çocuğunuzla tekrar iletişime geçmesi engellenir.

Kişisel bilgilerinizi kendinize saklayın

Çocuklar internette aşırı paylaşım yapma eğilimindedir; bu nedenle internette belli oranda bilinmez olmanın önemi hakkında konuşun. Nerede okula gittiklerini, nerede yaşadıklarını, kaç yaşında olduklarını siz paylaşmayın, buna benzer bilgileri çocuğunuz da paylaşmasın.

Çocuklarınız ile konuşun

Çocukların günlük olarak kullandıkları uygulamalar konusunda, onların dünyasının bir parçası olmaya çalışmak önemlidir. Çocuklarınıza her konuda anlayışlı ve destekleyici olun, özellikle de içinde yaşadığımız çevrimiçi dünya söz konusu olduğunda. Dijital dünyanın karmaşasında onlara rehberlik edin ve çevrimiçi ortamda onlar için daha güvenli bir alan yaratın.