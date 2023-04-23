Snapchat yeni yapay zekasını duyurdu!

Yayınlanma: 23.04.2023 - 16:04

Güncelleme: 23.04.2023 - 16:04

ABD merkezli sosyal medya platformu Snapchat son zamanlarda rakiplerinin oldukça çok gerisinde kaldı. Bu nedenden dolayı da yeni Snapchat yeni bir hamle yaptı. Sosyal medya platformu ChatGPT destekli yeni yapay zekâsını çıkardı.

Başta sadece ücretli abonelik alan kullanıcılara sunulan yapay zekâ şimdi ise bütün kullanıcıların hizmetine açıldı. Platform bu hamle ile rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

My AI adlı sohbeet botunu kullanarak kullanıcılar sordukları soruların yanıtlarını alabilecekler. Ayrıca yapay zekâda iddialara göre gerçeklere dayalı sorular sorup, yaratıcı içerikler ortaya koyabiliyor.

Aynı zamanda Snapchat’in yeni yapay zekâsını kullanıcılar gruplara da ekleyebiliyor. Snapchat abonesi olan kullanıcılar yapay zekâyı kullanarak fotoğrafta oluşturabiliyorlar.