Yeni dünyanın atom bombası: Yapay zekâ

Yayınlanma: 20.04.2023 - 13:46

Güncelleme: 20.04.2023 - 13:46

Son dönemlerde dünya, yeni bir devrimin eşiğine geldi. Birçok alanda artık yapay zekâlar daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Özellikle son kullanıcı noktasında yapay zekâ devrimi yaşanıyor. ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion gibi yapay zekâlar, insanlığı tıpkı Sanayi Devrimi gibi yeni bir döneme taşımaya hazırlanıyor.

Ancak hayatımıza giren yapay zekâlar yararlarının yanında birçok tehlike de barındırıyor. Çünkü yapay zekâ sürekli olarak kendini geliştiriyor ve bir noktada kontrol etmek mümkün olamıyor.

Yapay zekâlar günümüzde optimizasyon ilkelerine göre geliştiriliyor. Ancak bu ilke gelecekte yapay zekâ alanında çalışma yürüten Prof. M. Tegmark’a göre zararlı etkiler gösterebilir.

Tegmark, optimizasyon ilkesinin kapitalizm ile benzerliğine değiniyor. Buna göre, kâr optimizasyonuna odaklandığı için yapay zekâda aynı kapitalizmin getirdiği iklim krizi, servet kutuplaşması gibi etkileri görebiliriz.

Tegmark, "Bu süreç denetim altına alınmazsa yakında işimiz bitiktir" dedi.

"FELAKET YARATACAK DÜZEYDE"

Bilgisayar uzmanı ve Google'da tasarım etiği üzerine çalışmış olan Tristan Harris ve Aza Raskin de yapay zekâ ile ilgili "Yapay zeka kapasiteleri, şimdiden felaket yaratacak düzeye ulaştı" görüşünde birleşiyor.

Bazı yapay zekâlar kendilerini programlayan mühendisler tarafından bile anlaşılamıyor.

YAPAY ZEKÂLAR FAŞİST EĞİLİMLER GÖSTERİYOR

Yapay zekâlar üzerinden toplum ve sosyal medyayı inceleyen Moria Weigel "Otoriter Kişilik 2.0" makalesindeki açıklamasında, yapay zekânın mevcut güç dengelerini otoriter ve faşist yönde güçlendirdiğini belirtti.

Weigel, sosyal medyada toplumun en çok dikkatini çeken "aşırı tepkiler" olduğunu belirterek yapay zekânın da buna dayalı olarak bu tarz içeriklere yöneldiğini açıkladı.