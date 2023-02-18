Snapchat öldü mü yoksa aktif olarak kullanılıyor mu?

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 08:46

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 08:46

Snapchat, anlık görsellerin atılmasıyla mesajlaşmaya olanak sağlayan yapısıyla pek çok diğer uygulamaya örnek oldu. Snapchat'in özelliklerini kopyalayan Instagram ve TikTok gibi şu anda çok popüler olan uygulamalar Snapchat'in resmen sonunu getirmiş, kullanıcı sayısının düşmesine neden olmuştu. Ancak son yıllarda durumun biraz değiştiğini söylemek mümkün.

SNAPCHAT İÇİN TEKRAR YÜKSELİŞ BAŞLADI

Türkiye'de kullanılsa da Instagram ya da TikTok kadar popüler olmayan Snapchat'in aylık kullanıcı sayısı açıklandı. Söylendiği kadarıyla dünya çapında aylık 750 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşan Snapchat aslında 'zannedilen kadar düşük talep görmüyor' aksine eski rakamlarına ulaşıp, geçmiş gibi duruyor.

Mesela Facebook'un aylık 2.96 milyar kullanıcısı varken, günlük 2 milyar aktif kullanıcısı var. Snapchat halen bu kullanıcı sayılarına biraz uzak olsa da ilerleyen dönemlerde hedefler bu noktada.

Snapchat'e göre aylık kullanıcı sayısı bu şekilde artış gösterirse 2 ya da 3 yıl içinde 1 milyarlık kullanıcı hedef aşılacak. Snap CEO'su Evan Spiegel, uygulamanın 20'den fazla ülkede 13 ve 34 yaş arasında değişen yaş grubundaki insanlara ulaştığını söyledi. Bu kullanıcılar ise her gün 5 milyardan fazla snap paylaşıyor.

Bir diğer yandan Snapchat Plus olarak adlandırılan aylık 4 dolara sunulan ücretli abonelik sisteminde ise 2.5 milyondan fazla kullanıya ulaştı.