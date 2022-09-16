Snapchat'in masaüstü sürümü herkese ücretsiz açıldı

16 Eylül 2022 Cuma, 08:51

Bir zamanların popüler uygulaması olan Snapchat, kısa süreli videolar özelliğini diğer uygulamalara kaptırdığından beri eskisi kadar popüler değil. Kısa bir süre önce ücretli bir masaüstü sürümü yayımlayacağını duyuran Snapchat, bu sürümü ücretsiz yayımladı ve herkesin erişimine açtı.

Snapchat yeni masaüstü sürümü mobil ile benzer

Snapchat eski popülerliğini kaybettiğinden beri farklı filtreler ve özellikler ile platformu canlandırmaya çalışıyor. Daha önce belirli ülkeler için aylık 3.99 dolar karşılığında hikayelerinize bakan kişilerin kaç kez baktığı ve arkadaşlarınızı sohbette başa tutturma gibi özellikler sunuyordu.

Uygulamanın masaüstü sürümü temel anlamda WhatsApp Web'e benziyor. Bu arayüzde arkadaşlarınıza mesaj atabiliyor, sesli ve görüntülü arama yapabiliyor ya da onlara snap atabiliyorsunuz.

Nasıl kullanacaksınız?

1) web.snapchat.com adresine gidin,

2) Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin,

3) Telefonunuza gelen bildirime basarak giriş yapmayı onaylayın