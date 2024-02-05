Soğuk havaya en dayanıklı elektrikli otomobiller

Soğuk havaların Kuzey Yarım Küre'de kendini göstermesiyle elektrikli araçlarda sorunlar bildiriliyor. Yeni araştırma en dayanıklı olanları ortaya çıkarttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 09:05
Soğuk havaya en dayanıklı elektrikli otomobiller
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Soğuk havaların etkisi altında yer alan kuzey ülkeleri elektrikli araç kullanımında sorunlar yaşamaya başladı. Menzili kısalan bu elektrikli araçları kullanmak da çileye dönüştü. Avrupa'da son birkaç yılda yaşanan elektrikli araç kullanımının artışına ek olarak yaşanan soğuk havalar, araçların menzilini düşürmeye başladı. Yani daha kısa süre kullanılabiliyor ve aracın yakıtı-elektriği- normalden çok daha kısa süre gidiyor. 

Buna bağlı olarak yıllardır soğuklarla mücadele eden ve artık soğukla yaşamayı öğrenmiş İskandinav ülkeleri ise bu sorunları ' soğuk havaya en dayanıklı araçları' satın alarak çözüyor. 

Norveç'te yapılan araştırmaya göre soğuk havada menzili en iyi dayanan araçlar Çin merkezli olanlar oluyor. En çok menzil kaybı yaşanan marka ise Volkswagen oluyor.

Norveç Otomobil Federasyonu, piyasadaki elektrikli otomobillerin soğuk havalardaki menzillerinin performanlarını ortaya çıkartmak için -10 dereceye varan havada test etti. 23 farklı elektrikli otomobilin eksi derecelere inen havalarda günlerce performansları incelendi.

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Buna göre en iyi performans HiPhi Z sunuyor. Onu BMW i5, Lotus Eletre, Kia EV9, XPeng G9 ve NIO EL6 takip ediyor. İşte soğuğa karşı en dayanıklı elektrikli otomobillerin listesi: 

  WLTP Menzil Soğuk havada menzil(Kayıp oranı)
HiPhi Z 555.3 Km 521.9 Km (yüzde -5.9)
BMW i5 506.1 Km 443.5 Km (yüzde -12.2)
Lotus Eletre 531.0 Km 464.6 Km (yüzde -12.3)
Kia EV9 506.1 Km 441.7 Km (yüzde -12.5)
XPeng G9 519.9 Km 451.7 Km (yüzde -13.1)
NIO EL6 531.0 Km 455.9 Km (yüzde -13.8)
NIO ET5 Touring 560.0 Km 481.3 Km (yüzde -14.0)
Mercedes EQE
350 4MATIC		 491.1 Km 398.7 Km (yüzde -18.7)
Audi Q8 e-tron
Sportback		 515.3 Km 411.1 Km (yüzde -20.1)
BYD Dolphin 426.9 Km 337.1 Km (yüzde -20.6)
Ford F-150
Lightning		 428.8 Km 336.6 Km (yüzde -21.3)
MG4 Trophy ER 519.9 Km 399.6 Km (yüzde -23.2)
Hyundai IONIQ 6 614.1 Km 467.6 Km (yüzde -23.8)
Hyundai Kona EV 453.9 Km 341.3 Km (yüzde -24.8)
Nissan Ariya 4wd 498.7 Km 370.4 Km (yüzde -25.8)
Peugeot e-308 408.9 Km 296.9 Km (yüzde -27.4)
Jeep Avenger 395.0 Km 285.9 Km (yüzde -27.6)
Opel Astra ST 412.9 Km 295.9 Km (yüzde -28.3)
Tesla Model 3 629.8 Km 440.9 Km (yüzde -29.9)
Polestar 2 LR 614.1 Km 430.0 Km (yüzde -30.0)
Volvo C40 572.1 Km 394.9 Km (yüzde -30.9)
Toyota bZ4X 459.9 Km 313.5 Km (yüzde -31.8)
Volkswagen ID.7 608.6 Km 413.9 Km (yüzde -31.9)

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