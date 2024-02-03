Elektrikli araçların menzili 800 kilometreye çıkıyor: Stellantis yeni platfomu tanıttı

Yayınlanma: 03.02.2024 - 16:00

Güncelleme: 03.02.2024 - 16:00

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, tamamen yeni STLA Large platformunu tanıttı. D ve E segmentlerdeki küresel pazarlara yönelik farklı araçların temelini oluşturan yeni platform, doğuştan BEV’lere (batarya-elektrikli araç) uygun tasarımıyla dikkati çekiyor.

Stellantis’in yeni platformu, grup markaları için yerleşik enerji, şarj verimliliği, yüksek performanslı araç dinamikleri ve arazi sürüşü de dahil olmak üzere segmentin iyi özelliklerini mümkün kılıyor. STLA Large platformunda üretilen araçlar, şirketin küresel pazarlardaki müşteri talebinin temelini oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, STLA platformlarına yönelik iddialı hedefler belirlediklerini söyledi.

Müşterilerin şirketten beklentisinin üstün performans gösteren versiyonlarıyla bir araç ailesi oluşturmak olduğunu belirten Tavares, ''Platformun esnekliği ve çevikliği onu özel kılıyor ve Kuzey Amerika'da elektrikliye geçiş noktasında başarımızın itici gücü olacak” ifadesini kullandı.

HIBRIT VE İÇTEN YANMALILAR DA DAHİL

Açıklamada şirketin gelecekteki ürünlerini kapsayan STLA Large platformunun, Stellantis için Dare Forward 2030 stratejik planı hedeflerine ulaşmanın anahtarını oluşturduğuna vurgu yapıldı.

STLA Large, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki farklı fabrikalarda kullanılacak hibrit ve içten yanmalı dahil olmak üzere farklı enerji türlerini de destekleyecek. Stellantis'in ikonik markaları, STLA Large platformu ile üretilen araçları, aile odaklı, 4x4 ve hatta lüks segmente kadar müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uyarlayabilecek.

Platformun doğası olan esneklik; mühendislerin ve tasarımcıların aracın dingil mesafesini, uzunluğunu, genişliğini ve yüksekliğini ayarlamasına olanak tanıyor. Sürüş, yol tutuş ve konfor dahil özel performans hedeflerine uyacak şekilde farklı süspansiyon modülleri ve güç aktarma organları kullanılabiliyor. Mühendisler, aracın becerilerini ve performansını ayarlamak üzere ön aks ile sürücü ayak bölmesi, ön ve arka aks çıkıntıları veya yolcu kabin zemini gibi unsurları kullanım amacı doğrultusunda ayarlayabiliyor.

Gelişmiş yüksek dayanıklı malzemelerin kullanıldığı platform, farklı araç türlerinde sınıfının en iyi performansını sağlamak üzere ağırlık ve sağlamlık açısından optimize edilmiş durumda. Ayrıca iklimlendirme sistemi, direksiyon, fren desteği ve tahrik gibi temel konfor ve performans bileşenleri sürüş menzilini artırmak üzere enerji tüketimini en aza indirecek şekilde tasarlandı.

HIZLANMA LİMİTLERİ

Motor, güç dönüştürücü ve transfer dişlisini içeren üçü bir arada elektrikli tahrik modülleri (EDM'ler), önden, arkadan ve dört tekerlekten çekişli olarak yapılandırılabiliyor.

STLA Large platformunda üretilen modellerin 2 saniye civarında 0-100 km/s hızlanmalarını tamamlamalarına olanak tanıyor.

Hızlı şarj teknolojisiyle, 800 voltluk mimaride dakikada 4,5 kWsa’e kadar destek sağlayacak olan platform, temel araç özelliklerinden ödün vermeden hibrit ve içten yanmalı tahrik sistemlerini de destekleyecek. Bu esnek yapı, elektrikli tahrike geçiş, dayanıklılık ve kullanılabilir şarj ağının yaygınlaşması sürecinde dünya genelindeki kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.