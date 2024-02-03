ABD'de elektrikli araç sayısında rekor artış! Neden elektrikli araç tercih ediliyor?

Yayınlanma: 03.02.2024 - 17:09

Güncelleme: 03.02.2024 - 17:09

Elektrikli araçlar, PHEV'ler ve hibritler 2023 yılında ABD'deki toplam hafif hizmet aracı (LDV) satışlarının yüzde 16,3'ünü oluşturdu.

LDV, hafif hizmet aracı anlamına gelirken 12 veya daha az yolcu için oturma kapasitesine sahip bir binek otomobili veya binek otomobili türevini ifade ediyor.

7 BİN 500 DOLAR DESTEK

Bu oran, hibrit, plug-in hibrit ve akülü elektrikli araç (BEV) satışlarının toplam satışların yüzde 12,9'unu oluşturduğu 2022 yılına kıyasla yüzde 3,4 daha yüksektir. Yani ABD'de elektrikli ve hibrit otomobillerin aldığı pay 2023 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 26.35 artmıştır. Hibrit, plug-in hibrit ve BEV'lerin toplam LDV satışları içindeki en yüksek pay ise yüzde 17,9 ile 2023'ün ikinci yarısında görüldü.

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), BEV model seçeneklerinin artması, hibritlerin daha popüler boyut sınıflarında sunulması ve elektrikli araç (EV) fiyatlarının düşmesi nedeniyle 2023 hibrit ve EV satışlarının arttığına dikkat çekiyor. Enflasyon Azaltma Yasası'nın 7 bin 500 dolarlık vergi kredisi de elektrikli araçları tüketiciler için daha cazip hale getirdi.

CROSSOVER SEGMENTİ İKİ KATINA ÇIKTI

Üreticiler 2023 yılı boyunca çoğunlukla ikinci yarıda olmak üzere 459 LDV modeline toplam 70 BEV modeli eklemiştir. Yeni BEV modellerinin yarısı, on yıl içinde toplam LDV satışlarındaki payını iki katından fazla artıran popüler bir pazar segmenti olan crossover araçlardı.

BEV'ler için ortalama işlem fiyatı Aralık 2023'te 50 bin 798 dolara (1 milyon 550 bin 354 TL) düşerek 2022'nin ikinci çeyreğindeki fiyat zirvesine kıyasla yüzde 24,2 oranında azaldı.

TESLA FİYATLARINDA YÜZDE 29'LUK DÜŞÜŞ

Tesla'nın fiyat indirimleri, 2023'ün genel BEV fiyat düşüşünde önemli bir rol oynadı. Ortalama Tesla araç işlem fiyatı Haziran 2022 ile Aralık 2023 arasında yüzde 29 düştü. Aynı dönemde tüm LDV'ler için ödenen ortalama fiyat yüzde 1,5 oranında arttı.