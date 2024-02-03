Range Rover'ın ilk elektrikli aracı yoğun ilgiyle karşılaştı: Binlerce sipariş aldı...

Yayınlanma: 03.02.2024 - 15:19

Güncelleme: 03.02.2024 - 15:19

Range Rover'ın ilk elektrikli aracı (EV) lansman öncesinde heyecan yaratmaya devam ediyor.

Otomobil üreticisi ilk elektrikli aracının "şimdiye kadar yaratılmış en sessiz ve en rafine Range Rover" olmasını bekliyor. Mevcut benzin ya mazotla çalışan modeli temel alan elektrikli Range Rover, ikonik İngiliz tasarımını ve her yerde gidebilme kabiliyetini koruyor.

Range Rover'ın söylediğine göre çekme, batma ve arazi teknolojileri "Diğer tüm lüks elektrikli SUV'ları geride bırakacak." Lüks kabin, minimalist tasarım ve arazi yetenekleri de dahil olmak üzere klasik Range Rover unsurları devam ediyor.

V8 PERFORMANSI

Yeni EV, V8 motorlu Range Rover ile benzer performansa ve arazi yeteneklerine sahip olacak.

Range Rover yeni modeli, aşırı sıcaklıklar, tüm sürüş koşulları ve araziler ve 850 mm'ye kadar sudan geçme dahil olmak üzere şimdiye kadarki en zorlu programıyla test etti.

800V mimariye sahip Range Rover Electric hızlı şarj özelliğine sahip olacak. Elektrikli model, hafif ve genişletilmiş menzilli PHEV Range Rover ile birlikte Solihull, İngiltere'deki fabrikasında üretilecek.

İNGİLTERE'DE ÜRETİLECEK

Bataryalar ve elektrikli tahrik üniteleri JLR'nin Wolverhampton, İngiltere'deki yeni elektrikli tahrik üretim tesisinde monte edilecek.

Şirketin en son güncellemesine göre, Range Rover'ın ilk EV'sinin bekleme listesinde şimdiden 16 bin alıcı bulunuyor. Jaguar Land Rover (JLR), aralık ayında siparişlerin açılmasından bu yana "yoğun ilgi" olduğunu bildirdi.

Şirket, Range Rover elektrikli prototiplerinin halka açık yollarda test edildiğini, orta ölçekli bir elektrikli SUV ve yeni Jaguar prototiplerinin ise geliştirme aşamasında olduğunu duyurdu.

YENİ KURUMSAL KİMLİK

Yeni kurumsal kimliğin bir parçası olarak JLR geçtiğimiz yıl Range Rover, Defender, Discovery ve Jaguar olmak üzere farklı alt markalara ayrıldı. Reimagine stratejisi kapsamında Jaguar tamamen elektrikli olacak, diğer üç marka ise 2030 yılına kadar birer elektrikli model çıkaracak.