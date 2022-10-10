iPhone'lardaki sorunları çözen iOS 16.0.3 yayımlandı
Apple bazı iPhone kullanıcılarının yaşadığı sorunları yeni yayımladığı iOS 16.0.3 ile çözmek istiyor.
Apple, hatırlayacağınız üzere 6 Haziran'daki etkinliğnide iOS 16'yı göstermişti. iPhone 14 serisinin de tanıtılmasıyla beraber güncellemenin ne zaman sunulacağı bekleniyordu.
Kısa bir süre önce yayımlanan iOS 16, bazı iPhone kullanıcılarının farklı farklı sorunlar yaşamasına neden oldu. Bu sorunlar arasında kameranın titremesi, ekran dokunmatiğinin tamamıyla devreden kalması ve bazı uygulamaların çalışmaması gibi başlıca sorunlar sayılabilir.
Apple da yeni iOS 16.0.3 güncellemesini kullanıma aldı ancak bu yeni güncelleme temelde iPhone 14 serisinde yaşanan sorunların çözümlerini içeriyor.
iOS 16.0.3 GÜNCELLEMESİYLE GELEN ÇÖZÜMLER
- Apple’ın yeni güncellemesi, iOS 16 alan tüm cihazlar tarafından şu anda indirilebiliyor.
- iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde üzerinde gelen arama ve uygulama bildirimlerinin gecikmesi ya da hiç gelmemesi sorununu
- iPhone 14 modellerinde CarPlay aramaları sırasında ses yüksekliğinin az olması sorununu
- iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max modellerinde kamera uygulamasını açarken ya da modlar arası geçiş yaparken donması ya da yavaşlama sorunu
- Cihazın hatalı bir e-posta alması durumunda çökme sorununu çözüyor.
Apple iOS 16.1 güncellemesi içinse beta testlerine devam ediyor.
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