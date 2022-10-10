İlginç bir durum: iPhone 14 ile hız trenine binmeyin!

10 Ekim 2022 Pazartesi, 11:12

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı lansman etkinliği ile Apple, yeni modeli iPhone 14’ü piyasaya sürmüştü. Firmanın en güçlü olduğu pazarlardan olan ABD’de yeni modelin fiyatının da artmamış olması ile birlikte iPhone 14 için bir talep oluşturulmaya çalışıldı ise de yeni eklenen özelliklerin ne kadar tatmin edici olduğu tartışma konusu olmuştu.

Cupertino merkezli teknoloji devinin yeni teknolojilerinden biri çarpışma tespit teknolojisiydi ve aslına bakılırsa bu özellik, hayat kurtarabildiği de kanıtlanmış bir teknoloji. Yine de çok uyumlu olmadığı bir alan var: hız trenleri.

iPHONE 14, HIZ TRENİ KEYFİNİ KAZA OLARAK ALGILIYOR

Webtekno'nun haberine göre hız trenlerin yapısı gereği yer yer çok yavaşlayıp yer yer çok hızlandıklarını, bazen de yan hatta ters döndüklerini de biliyoruz. iPhone 14’te ise böyle bir bilgi olmadığı için, telefon bu durumu bir kaza olarak algılıyor. Örneğin King Island Eğlence Parkı yakınındaki bir polis merkezinin en az 6 defa “Bu telefonun sahibi ciddi bir kazaya karıştı ve telefonuna tepki vermiyor.” mesajı gitti. Kazaya koşan ekipler ise hız trenlerinden inen şaşkın vatandaşlarla karşılaştı.

Öte yandan bu rakamlar özelliğin tam olarak verimli çalışıp çalışmadığı konusunda da kafa karıştırıcı mesajlar veriyor. Zira 11 farklı hız trenine sahip olan King Island’ı günde 10 bin kişi ziyaret ediyor. Bu da ortaya üç farklı senaryo çıkarıyor: Ya iPhone 14 hiç satmadı (satış rakamları aksini söylüyor), ya neredeyse bütün iPhone 14 kullanıcıları telefonları elinde binip sürekli “kaza yapmadım/iyiyim” tuşuna basıyor ya da bu özellik, daha önce hayat kurtarmış olmasına rağmen, beklenildiği kadar iyi çalışmıyor. Bir diğer sorun ise hız treninden indikten sonra sizi “kurtarmaya” gelmiş olan polis ekiplerine ve varsa diğer görevlilere açıklama yapmak gerekiyor.

