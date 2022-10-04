Son Dakika: Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar belli oldu
Son dakika gelişmesi... 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü bilim insanları Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger kazandı.
2022 Nobel Fizik Ödülü'nü kuantum mekaniği ile ilgili çalışmalarıyla bilim insaları Alain Aspect, John F. Clauser ve Anton Zeilinger kazandı.
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