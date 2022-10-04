Son Dakika: Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar belli oldu

Son dakika gelişmesi... 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü bilim insanları Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger kazandı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2022 Salı, 12:55
Son Dakika: Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar belli oldu
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2022 Nobel Fizik Ödülü'nü kuantum mekaniği ile ilgili çalışmalarıyla bilim insaları Alain Aspect, John F. Clauser ve Anton Zeilinger kazandı.

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