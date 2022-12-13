Son Dakika... Twitter, Güven ve Güvenlik Konseyi'ni feshetti
Elon Musk'ın tartışmalı satın alımından sonra Twitter'da sular durulmuyor. Son olarak Twitter'ın 2016'da kurulan Güven ve Güvenlik Konseyi feshedildi.
Twitter’da nefret söylemi, çocuk istismarı, intihar ve diğer zararlı içerikleri ele almak için 2016 yılında oluşturduğu yaklaşık 100 sivil toplum, insan hakları gibi kuruluşların alanında uzman çalışanlarından oluşan ve bir danışma grubu olan Güven ve Güvenlik Konseyi dün akşam feshedildi.
E-POSTA İLE BİLDİRMİŞLER
Açıklamayı yapan konsey üyesi Alex Holmes “Uzun bir ertelemeden sonra toplantının iptal edilmesi ve gruba, konseyin dağıldığını bildiren bir e-posta gönderilmesi hayal kırıklığı yarattı” ifadelerini kullandı.
Alex Holmes, Twitter Güven ve Güvenlik Konseyi üyeliğinin yanı sıra Bill Gates’in kurduğu Gates Vakfı’nın da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktaydı. H
olmes yaptığı açıklamada “Twitter'ın Güven ve Güvenlik Konseyi, çok çeşitli internetin zararları ve güvenlik sorunları hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere Twitter personeli tarafından danışıldığında uzun yıllar boyunca kişisel zamanlarını ayıran bir grup gönüllüydü. Hiçbir noktada bir yönetim organı veya karar alma organı değildi. Bu yüzden uzun bir ertelemeden sonra toplantının iptal edilmesi ve gruba konseyin dağıldığını bildiren bir e-posta gönderilmesi hayal kırıklığı yarattı” dedi.
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