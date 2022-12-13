Kaan Urgancıoğlu cüzdanını kaybetti, Twitter'dan yardım istedi
Pınar Deniz ile başrolü paylaştığı Yargı dizisiyle gündeme gelen oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden yardım istedi.
48. Pantene Altın Kelebek'te 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibini olan Kaan Urgancıoğlu cüzdanını kaybetti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cüzdanını kaybettiğini duyuran Urgancıoğlu, cüzdanını bulana ise kendi elleriyle spagetti yapacağını söyledi.
Urgancıoğlu'nun Twitter paylaşımı şöyle;
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