Kaan Urgancıoğlu cüzdanını kaybetti, Twitter'dan yardım istedi

Pınar Deniz ile başrolü paylaştığı Yargı dizisiyle gündeme gelen oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden yardım istedi.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2022 Salı, 11:29
Kaan Urgancıoğlu cüzdanını kaybetti, Twitter'dan yardım istedi
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 48. Pantene Altın Kelebek'te 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibini olan Kaan Urgancıoğlu cüzdanını kaybetti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cüzdanını kaybettiğini duyuran Urgancıoğlu, cüzdanını bulana ise kendi elleriyle spagetti yapacağını söyledi.

Urgancıoğlu'nun Twitter paylaşımı şöyle;


Kaan Urgancıoğlu yargı Pınar Deniz cüzdan

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