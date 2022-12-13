Kaan Urgancıoğlu cüzdanını kaybetti, Twitter'dan yardım istedi

13 Aralık 2022 Salı, 11:29

48. Pantene Altın Kelebek'te 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibini olan Kaan Urgancıoğlu cüzdanını kaybetti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cüzdanını kaybettiğini duyuran Urgancıoğlu, cüzdanını bulana ise kendi elleriyle spagetti yapacağını söyledi.

Urgancıoğlu'nun Twitter paylaşımı şöyle;