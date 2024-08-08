Sonsuza kadar kullanılabilecek fare konseptiyle için açıklama yapıldı
Bilgisayar ekipmanlarıyla bilinen Logitech, mouse(fare) ile öne çıkıyor. Şirketin CEO'su daha önce abonelik içeren fare hizmeti ile ilgili açıklama yapmıştı.
Logitech CEO'su Hanneke Faber, kısa bir süre önce abonelik sistemini de içeren ve sonsuza kadar kullanılabilecek bir fare fikri üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Sektörde 'ilginç' olarak yorumlanan açıklamaya yanıt geldi.
SONSUZA KADAR ÇALIŞACAK BİR ÜRÜN ŞU AN YOK
Şirketin İletişim Başkanı Nicole Kenyon tarafından The Verge'e yapılan açıklamaya göre Logitech, abonelik ile çalışacak bir fare geliştirmeyi planlamıyor.
Kenyon, bahsi geçen farenin gerçek ya da planlanmış bir ürün olmadığını ancak daha sürdürülebilir tüketici elektroniği için gelecekteki olasıklardan biri olabileceğini düşündüklerini söyledi.
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