Elden Ring Shadow of the Erdtree PC sistem gereksinimleri neler?

Yayınlanma: 19.06.2024 - 15:05

Güncelleme: 19.06.2024 - 15:05

FromSoftware imzalı Elden Ring için yeni Shadow of the Erdtree yolda. Resmi fragmanın yayınlanmasıyla dikkat çeken yapım için sistem gereksinimeleri de açıklandı.

Elden Ring Shadow of the Erdtree için sistem gereksinimleri neler?

Elden Ring Shadow of the Erdtree, standart oyununda sunulduğu gibi oldukça fazla donanıma sahip cihazda çalışabilecek. Oyunseverlerin, minimum ayarlar için Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X işlemci veGeForce GTX 1060 (3 GB VRAM) / Radeon RX 580 (4 GB) veya Intel Arc A380 (6 GB) ekran kartına ihtiyacı var. Öte yandan minimum 12 GB RAM ve 80 GB depolama alanı olması lazım çünkü DLC'nin boyutu 20 GB.

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

İşlemci: Intel Core i5-8700K veya AMD Ryzen 3 3600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB, Radeon RX Vega 56 8GB, Arc A750 8GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 80GB