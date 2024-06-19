Elden Ring Shadow of the Erdtree PC sistem gereksinimleri neler?
Elden Ring Shadow of the Erdtree için PC sistem gereksinimleri açıklandı. Merakla beklenen DLC, geniş donanım yelpazesiyle oyunseverleri karşılıyor.
FromSoftware imzalı Elden Ring için yeni Shadow of the Erdtree yolda. Resmi fragmanın yayınlanmasıyla dikkat çeken yapım için sistem gereksinimeleri de açıklandı.
Elden Ring Shadow of the Erdtree için sistem gereksinimleri neler?
Elden Ring Shadow of the Erdtree, standart oyununda sunulduğu gibi oldukça fazla donanıma sahip cihazda çalışabilecek. Oyunseverlerin, minimum ayarlar için Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X işlemci veGeForce GTX 1060 (3 GB VRAM) / Radeon RX 580 (4 GB) veya Intel Arc A380 (6 GB) ekran kartına ihtiyacı var. Öte yandan minimum 12 GB RAM ve 80 GB depolama alanı olması lazım çünkü DLC'nin boyutu 20 GB.
Tavsiye edilen sistem gereksinimleri ise şu şekilde:
İşlemci: Intel Core i5-8700K veya AMD Ryzen 3 3600X
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB, Radeon RX Vega 56 8GB, Arc A750 8GB
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 80GB
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