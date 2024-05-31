God of War Ragnarök, PC'ye geliyor! Ne zaman çıkacak?

Yayınlanma: 31.05.2024 - 15:04

Güncelleme: 31.05.2024 - 15:04

Sony'nin düzenlediği State of Play etkinliğinde God of War Ragnarök'ün PC'ye geleceği duyuruldu. Steam'de yayınlanacak olan oyun 19 Eylül 2024 tarihinde kullanıcılara sunulacak.

GOD OF WAR RAGNARÖK PC FİYATI NE KADAR?

God of War Ragnarök'ün PC tarafındaki sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı.

Oyun, Steam'de 49,99 dolara satılacak. Eğer oyunu Deluxe Editon paketi ile satın almak isterseniz bu fiyat 59,99 dolara kadar çıkacak. Oyunun Epic Games'teki standart paket fiyatı 1 bin 499 TL olacak. Ancak Digital Deluxe Edition'ı almak isterseniz yapmanız gereken ödeme 1 bin 749 TL'ye çıkacak.