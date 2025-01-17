Sony daha duyurmadığı iki oyunu iptal etti

Yayınlanma: 17.01.2025 - 10:17

Güncelleme: 17.01.2025 - 10:17

Sony Bend Studio ve Bluepoint Games tarafından çıkması planlanan ancak daha duyurulmayan iki oyunu iptal etti. İptal gerekçesi açıklanmasa da bu üzerinde çalışıyan oyunlar çok oyunculu yapılara sahipti. Sözcü tarafından yapılan açıklamada yeni projeler için çalışmaların süreceği belirtildi.

Sony'nin 23 Ağustos 2024 tarihinde piyasaya sürülen Concord oyunu, oyunseverler tarafından çok da ilgi çekmemişti. Oyun bu ilgisizlik karşısında satıştan kaldırıldı ve oyunu geliştiren stüdyo da kapatıldı.

Şirket ise bu tarz bir vakanın ardından daha temkinli adımlar atıyormuş gibi görünüyor.