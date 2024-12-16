Sony, PlayStation Plus aboneleri için indirim başlattı

Sony'den PlayStation Plus abonelerine özel bazı oyunlar için indirim geldi. Kampanya 20 Aralık'a kadar sürecek.

Sony, PlayStation Plus aboneleri için indirim başlattı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 16:54

Sony'nin PlayStation oyunları oldukça pahalı olmasıyla eleştiriliyor ancak bazı kampanyalar ile oyunların fiyatı alınabilecek fiyatlara düşüyor.

PLAYSTATION PLUS ABONELERİ İÇİN İNDİRİMDEKİ OYUNLAR

PlayStation Plus aboneleri 20 Aralık'a kadar onlarca oyunda yüzde 90'lara varan indirimle karşılaşacak işte indirimdeki bazı oyunlar:

Oyunun Adı: Normalde fiyatı İndirimli fiyatı
Hogwarts Legacy (PS5) 3.149 TL  787,25 TL (yüzde 75)
Dragon Age: The Veilguard (PS5) 2.900 TL 1.740 TL (yüzde 40)
NBA 2K25 (PS5, PS4) 2.900 TL 1.160 TL (yüzde 60)
Palworld (PS5) 1.015 TL 761,25 TL (yüzde 25)
Diablo IV (PS5, PS4) 1.799 TL 1.079 TL (yüzde 40)
Star Wars Outlaws (PS5) 2.799 TL 1.819,35 TL (yüzde 35)
Mortal Kombat 1 (PS5) 1.749 TL 699,60 TL (yüzde 60)
Red Dead Redemption 2 (PS4) 2.299 TL 758,67 TL (yüzde 67)
The Crew Motorfest (PS4) 1.249 TL 374,70 TL (yüzde 70)
Star Wars Jedi: Survivor (PS5) 2.900 TL 725 TL (yüzde 75)
Star Wars Jedi: Fallen Order (PS5, PS4) 1.799 TL 179,99 TL (yüzde 90)
Assassin's Creed Mirage (PS5, PS4) 1.749 TL 699,60 TL (yüzde 60)
The Witcher 3 (PS5, PS4) 999 TL 199,80 TL (yüzde 80)
NFS Unbound (PS5) 1.400 TL 140 TL (yüzde 90)
Battlefield 2042 (PS5, PS4) 800 TL 64 TL (yüzde 92)
Mafia: Trilogy (PS4) 374 TL 93,50 TL (yüzde 75)
TEKKEN 8 1.999 TL 999,50 TL (yüzde 50)
Resident Evil Village (PS5, PS4) 1.399 TL 559,60 TL (yüzde 60)
Avatar: Frontiers of Pandora (PS5) 1.879 TL 751,60 TL (yüzde 60)
WWE 2K24 (PS5, PS4) 2.619 TL 864,27 TL (yüzde 67)

Etiketler: #Sony PlayStation Plus #Sony PlayStation Plus aboneliği #PlayStation Plus

İlgili Haberler

PlayStation Plus ücretsiz aralık oyunları belli oldu

PlayStation Plus ücretsiz aralık oyunları belli oldu
PlayStation 5 Pro'nun hayal kırıklığı yaratan görüntü kalitesi

PlayStation 5 Pro'nun hayal kırıklığı yaratan görüntü kalitesi
PlayStation 5 kaç adet sattı?

PlayStation 5 kaç adet sattı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler