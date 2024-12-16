Sony, PlayStation Plus aboneleri için indirim başlattı
Sony'den PlayStation Plus abonelerine özel bazı oyunlar için indirim geldi. Kampanya 20 Aralık'a kadar sürecek.
Sony'nin PlayStation oyunları oldukça pahalı olmasıyla eleştiriliyor ancak bazı kampanyalar ile oyunların fiyatı alınabilecek fiyatlara düşüyor.
PLAYSTATION PLUS ABONELERİ İÇİN İNDİRİMDEKİ OYUNLAR
PlayStation Plus aboneleri 20 Aralık'a kadar onlarca oyunda yüzde 90'lara varan indirimle karşılaşacak işte indirimdeki bazı oyunlar:
|Oyunun Adı:
|Normalde fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Hogwarts Legacy (PS5)
|3.149 TL
|787,25 TL (yüzde 75)
|Dragon Age: The Veilguard (PS5)
|2.900 TL
|1.740 TL (yüzde 40)
|NBA 2K25 (PS5, PS4)
|2.900 TL
|1.160 TL (yüzde 60)
|Palworld (PS5)
|1.015 TL
|761,25 TL (yüzde 25)
|Diablo IV (PS5, PS4)
|1.799 TL
|1.079 TL (yüzde 40)
|Star Wars Outlaws (PS5)
|2.799 TL
|1.819,35 TL (yüzde 35)
|Mortal Kombat 1 (PS5)
|1.749 TL
|699,60 TL (yüzde 60)
|Red Dead Redemption 2 (PS4)
|2.299 TL
|758,67 TL (yüzde 67)
|The Crew Motorfest (PS4)
|1.249 TL
|374,70 TL (yüzde 70)
|Star Wars Jedi: Survivor (PS5)
|2.900 TL
|725 TL (yüzde 75)
|Star Wars Jedi: Fallen Order (PS5, PS4)
|1.799 TL
|179,99 TL (yüzde 90)
|Assassin's Creed Mirage (PS5, PS4)
|1.749 TL
|699,60 TL (yüzde 60)
|The Witcher 3 (PS5, PS4)
|999 TL
|199,80 TL (yüzde 80)
|NFS Unbound (PS5)
|1.400 TL
|140 TL (yüzde 90)
|Battlefield 2042 (PS5, PS4)
|800 TL
|64 TL (yüzde 92)
|Mafia: Trilogy (PS4)
|374 TL
|93,50 TL (yüzde 75)
|TEKKEN 8
|1.999 TL
|999,50 TL (yüzde 50)
|Resident Evil Village (PS5, PS4)
|1.399 TL
|559,60 TL (yüzde 60)
|Avatar: Frontiers of Pandora (PS5)
|1.879 TL
|751,60 TL (yüzde 60)
|WWE 2K24 (PS5, PS4)
|2.619 TL
|864,27 TL (yüzde 67)
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