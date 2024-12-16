Sony, PlayStation Plus aboneleri için indirim başlattı

Yayınlanma: 16.12.2024 - 16:54

Güncelleme: 16.12.2024 - 16:57

Sony'nin PlayStation oyunları oldukça pahalı olmasıyla eleştiriliyor ancak bazı kampanyalar ile oyunların fiyatı alınabilecek fiyatlara düşüyor.

PLAYSTATION PLUS ABONELERİ İÇİN İNDİRİMDEKİ OYUNLAR

PlayStation Plus aboneleri 20 Aralık'a kadar onlarca oyunda yüzde 90'lara varan indirimle karşılaşacak işte indirimdeki bazı oyunlar: