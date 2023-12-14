Sony Playstation 5 Pro ne zaman geliyor?

Yayınlanma: 14.12.2023 - 10:16

Güncelleme: 14.12.2023 - 10:16

Yapılan yeni sızıntıda, konsolun performansındaki büyük farkın yanı sıra yeni bir çıkış tarihinden bahsediliyor.

Bu yılın temmuz ayında yayınlanan bir raporda, Sony'nin PlayStation 5'in yeni bir versiyonunu geliştirdiği ve bu versiyonun PlayStation 5 Pro olarak adlandırılacağı iddia edildi. Ayrıca resmi olarak doğrulanmayan oyun konsolunun birkaç özelliği de açıklandı ve Sony'nin Kasım 2024'te piyasaya süreceği söylendi.

Chip'in aktardığı yeni sızıntı Resetera forumundaki RandomlyRandom 67 kullanıcı adlı bir üyeden geldi. Sony'nin yaklaşmakta olan oyun konsolu hakkında CPU, GPU, NPU, bellek, performans iyileştirme rakamları ve lansman zaman dilimi ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere birçok detayı gözler önüne seriyor.

İŞLEMCİSİNDE ZEN 2 MİMARİSİ KULLANILACAK

Gönderiye göre, AMD'den tedarik edilen ve kod adı Viola olan, yaklaşan oyun konsoluna güç verecek yonga seti, şirketin N4P üretim sürecinde TSMC tarafından üretilecek. CPU, mevcut nesil konsolla uyumluluğu sağlamak için PS5'teki CPU tarafından kullanılan mimarinin aynısı olan Zen 2 mimarisini kullanacak. Bununla birlikte, CPU çekirdeklerinin frekansı 4.4GHz'lik bir tepe frekansı ile "dinamik" olacak. Ayrıca daha yüksek L1, L2 ve L3 önbellek kapasitelerine sahip olacak.

GPU'ya gelince, PS5 Pro'daki yonga seti PS5'in içindeki GPU tarafından kullanılan RDNA 2 mimarisine göre büyük bir gelişme sağlayan RDNA 3 mimarisini kullanacak. Bununla birlikte, AMD'nin gelecek GPU mimarisi olan RDNA4'ten ışın izleme için iyileştirmelere de sahip olacak. GPU'nun 60 işlem birimine (CU) sahip olacağı bildiriliyor. Ancak Sony, perakende satış ünitelerinde yalnızca 56 CU'yu etkinleştirecek. Henüz şirketin bunu neden yaptığına dair bir bilgi yok.

Gönderiye göre, GPU'da 3.584 shader birimi, 224 doku eşleme birimi (TMU) ve 96 render çıktısı birimi (ROP) bulunacak ve GPU frekansı 2GHz'e kadar çıkabilecek. Ayrıca 18 Gbps hızında ve 576 GB/s bant genişliğinde 16GB GDDR6 belleğe sahip olacak. Tüm bu iyileştirmelerle birlikte sızıntıyı yapan kişi, PS5 Pro'daki GPU'nun 14.33 teraflop (TFLOPs) güç sunacağını ve bunun PS5'tekinden yaklaşık yüzde 40 daha fazla olduğunu iddia ediyor.

Gönderiye göre bu güç, PS5 Pro'nun PS5'e kıyasla oyunlarda yüzde 50-60 daha iyi rasterleştirme performansı ve iki kattan fazla daha iyi ışın izleme performansı sunmasını sağlayacak. Ayrıca konsolda XDNA2 adında bir NPU da bulunuyor. Söylenenlere göre bu NPU, Sony'nin makine öğrenimini kullanan grafik yükseltme tekniğini hızlandırmak için var.

Sony'nin PS5 Pro'yu kasım 2024'te piyasaya süreceğini iddia ederken, son sızıntı yaklaşan oyun konsolunun eylül 2024'te geleceğini iddia ediyor.