Sony, anlaşılmayan bir sebepten PlayStation hesaplarını kapatıyor

Yayınlanma: 05.12.2023 - 15:15

Güncelleme: 05.12.2023 - 15:15

PlayStation sahipleri kısa bir süre önce Sony'den aldıkları bildirimleri paylaşmaya başladılar. Resmi bir açıklamanın gelmediği olayda oyuncular şu bildirimi aldıktan sonra hesaplarının askıya alındıklarını öğrendiler:

"Bu hesap, PlayStation Network Hizmet Koşulları ve Kullanıcı Anlaşması'na uyulmadığı gerekçesiyle PlayStation Network'ten kalıcı olarak askıya alındı."

PlayStation Network hesaplarının askıya alındığını söyleyen oyuncular, Reddit başta olmak üzere sosyal paylaşım sitelerinde bunu paylaşmaya başladılar.

Sony tarafından uygulanan bu yaptırımın nedeni henüz bilinmiyor. Ancak herhangi bir uyarı almayan hesap kullanıcılarının direkt hesaplarının kapatılması pek çok kişinin aklına sunucu kaynaklı bir sorun olduğunu getiriyor. Yine de şirket tarafından resmi bir açıklama bekleniyor.