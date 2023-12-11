Sony'e göre PlayStation 5 bilgisayarlardan iyi! Neden?
Sony'nin oyun tarafında en büyük kozlarından biri olan PlayStation'lar zaman zaman PC tarafındaki oyun performansıyla da kıyaslanıyor.
Sony'nin oyun tarafında iddiasının temeli olan PlayStation 5 için yeni bir yorum yapıldı. Sony'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino, PS5 konsolunun PC'den üstünlüğüne olan güvenini bir röportajında dile getirdi.
DAHA BASİT KURULUM, DAHA AZ MALİYETLİ
Nishino, Nikkei Asia için bir röportaj verdi. Burada PS5'in sunduğu özelliklerde bir PC kurmanın çok daha maliyetli olduğunu aktaran kıdemli başkan yardımcısı, PS5'lerin aynı zamanda daha basit kurulum ve optimizasyon sunduğunun altını çizdi.
Oyun tarafında açıklamalar yapan Nishino, PC tarafındaki oyunların SSD ile daha hızlı yüklendiğini ve daha fazla PS5 özelliğinden yararlanıldığını aktardı.
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