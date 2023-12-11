Sony'e göre PlayStation 5 bilgisayarlardan iyi! Neden?

Sony'nin oyun tarafında en büyük kozlarından biri olan PlayStation'lar zaman zaman PC tarafındaki oyun performansıyla da kıyaslanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2023 - 17:21
Sony'e göre PlayStation 5 bilgisayarlardan iyi! Neden?
Abone Ol google-news

Sony'nin oyun tarafında iddiasının temeli olan PlayStation 5 için yeni bir yorum yapıldı. Sony'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino, PS5 konsolunun PC'den üstünlüğüne olan güvenini bir röportajında dile getirdi.

DAHA BASİT KURULUM, DAHA AZ MALİYETLİ

Nishino, Nikkei Asia için bir röportaj verdi. Burada PS5'in sunduğu özelliklerde bir PC kurmanın çok daha maliyetli olduğunu aktaran kıdemli başkan yardımcısı, PS5'lerin aynı zamanda daha basit kurulum ve optimizasyon sunduğunun altını çizdi.

Oyun tarafında açıklamalar yapan Nishino, PC tarafındaki oyunların SSD ile daha hızlı yüklendiğini ve daha fazla PS5 özelliğinden yararlanıldığını aktardı.


27 yıllık PlayStation Plus aboneliği en çok indirilen PlayStation oyunları Hogwarts Legacy PlayStation 4 PlayStation Eski PlayStation Başkanı Shuhei Yoshida playstation 4 PlayStation 5

İlgili Haberler

Sony, anlaşılmayan bir sebepten PlayStation hesaplarını kapatıyor

Sony, anlaşılmayan bir sebepten PlayStation hesaplarını kapatıyor
Sony, kamera içi kimlik doğruluma teknolojisi duyurdu

Sony, kamera içi kimlik doğruluma teknolojisi duyurdu
Sony'nin 'Madame Web' filmi, Marvel Evreninde yeni bir sayfa açıyor... İşte ilk fragman!

Sony'nin 'Madame Web' filmi, Marvel Evreninde yeni bir sayfa açıyor... İşte ilk fragman!

En Çok Okunan Haberler