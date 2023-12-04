Game Pass'in, PlayStation'a geleceğine yönelik yeni açıklama

Yayınlanma: 04.12.2023 - 13:06

Güncelleme: 04.12.2023 - 13:06

Kısa bir süre önce Xbox Game Pass'in başka sistemlere de geleceği söylenmişti. Microsoft'un Xbox Finans Müdürü Tim Stuart katıldığı bir toplantıdaki açıklamasında PlayStation 5, Nintedo Switch, cep telefonları ve akıllı TV'ler dahil olmak üzere "oyun oynanabilen her ekranda" kullanılabilir hale getirmeyi hedeflediklerini belirtmişti. Ancak Phil Spencer'a göre bunlar arasında PlayStation ya da Nintendo yok. Hatta söylediğine göre Game Pass başka bir platforma gelmeyecek.

XBOX GAME PASS NEREYE GELECEK?

Başka platformlar için Game Pass'i getirmek amacıyla yıllık 1 milyar dolardan fazla harcama yapan Microsoft'un planları arasında ne PlayStation'a ne de Nintendo'ya hizmeti getirmek var.

Windows Central için açıklamalar yapan Spencer, Xbox Game Pass'i büyütmek için çok çalıştıklarını aktardı.