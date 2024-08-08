Sony'nin geliri Beyonce ve oyun sektörü sayesinde arttı

Sony, yeni veriler açıkladı. Buna göre mali ilk çeyrekte oyun, müzik ve çip biriminden destek aldı. Karını ise yüzde 10 artırmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2024 - 04:01
Sony'nin geliri Beyonce ve oyun sektörü sayesinde arttı
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Sony özellikle PlayStation tarafında önemli bir gelir elde ediyor. Şirket yeni yaptığı açıklamayla yüzde 10 gelir artışı bildirdi. Sony'nin gelirleri yıllık bazda yüzde 2 artışla 20,5 milyar dolara yükseldi. Faaliyet geliri ise aynı dönemde yüzde büyüyerek 1,9 milyar dolara ulaştı.

SONY GELİRLERİNİ ARTIRDI

Şirket, PlayStation ile 5,88 dolarlık gelir elde etti. Sony haziran çeyreğinde 2,4 milyon adet PlayStation 5 sattığını duyurmuştu.

Öte yandan müzik tarafında da Sony, dünya yıldızı Beyonce ile gelir kazandı. Beyonce'nin yeni Cowboy Carter albümü piyasayı adeta kasıp kavurdu ve Sony'e de gelir kazandırdı.


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