Sony'den beklenmeyen hamle! PlayStation 5 Pro'nun tasarımı

Yayınlanma: 07.09.2024 - 00:01

Güncelleme: 07.09.2024 - 00:01

Sony, yeni nesil PlayStation 5 Pro için tanıtıma hazırlanıyor. Buna ek olarak cihazın nasıl görüneceği yapılan sızıntılar ve iddialar üzerinden dönüyordu. Sony, otuzuncu yıla özel yeni reklam görselleri hazırladı. Burada yer verdiği görselden ise PS5 Pro'nun tasarımının ortaya çıktığı düşünülüyor.

SONY PLAYSTATION 5 PRO'NUN TASARIMINI SIZDIRDI

PlayStation blog yazısında kullanılan afişte soluk şekilde konsol görüntülerine yer veriliyor. Görsele yakından bakınca PS5 Pro'ya benzeyen bir konsol görülüyor.

Görüntünün dış yüzeyinde siyah şeritler eklenmiş PS5 Slim'e yani PS5 Pro'nun daha önce sızdırılmış tasarımına benzeyen bir konsol görseli var. Elbette bu nihai olarak PS5 Pro'nun görüntüsü olmayabilir ancak yine de bu ayrıntının fark edilmesi internet alemini alevlendirmeyi başardı.

Öte yandan PS5 Pro'nun 10 ya da 11 Eylül'de tantılmasının planlandığı söyleniyor.