PlayStation 5 Pro'nun hayal kırıklığı yaratan görüntü kalitesi

PlayStation 5 Pro için yapılan yeni paylaşımlar cihazın bazı oyunlarda görüntü kalitesinde sorunlar yaşadığını gösterdi. Bazılarına göre PlayStation 5 çok daha iyi.

PlayStation 5 Pro'nun hayal kırıklığı yaratan görüntü kalitesi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2024 - 17:46

PlayStation 5 Pro kısa bir süre önce tanıtıldı. PlayStation 5 Pro'nun 700 dolardan Türkiye'de ise 50 bin TL'den satışa çıkması eleştiri konusu olmuştu. Oyun konsolunun bazı oyunlarda görüntü kalitesi, PlayStation 5'ten kötü olması hayal kırıklığı yarattı.

Oyun konsolu, Sony'nin aktardığına göre performanstan görüntü kalitesine kadar pek çok geliştirmeyi içeriyordu. 

Yapılan paylaşımlar ise görüntü tarafındaki iddianın çok da güçlü olmadığını gösteriyor.

İşte konu hakkında yapılan bazı paylaşımlar:


Etiketler: #PlayStation 5 Pro özellikler #Sony PlayStation 5 Pro

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