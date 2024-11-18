PlayStation 5 Pro'nun hayal kırıklığı yaratan görüntü kalitesi
PlayStation 5 Pro için yapılan yeni paylaşımlar cihazın bazı oyunlarda görüntü kalitesinde sorunlar yaşadığını gösterdi. Bazılarına göre PlayStation 5 çok daha iyi.
PlayStation 5 Pro kısa bir süre önce tanıtıldı. PlayStation 5 Pro'nun 700 dolardan Türkiye'de ise 50 bin TL'den satışa çıkması eleştiri konusu olmuştu. Oyun konsolunun bazı oyunlarda görüntü kalitesi, PlayStation 5'ten kötü olması hayal kırıklığı yarattı.
Oyun konsolu, Sony'nin aktardığına göre performanstan görüntü kalitesine kadar pek çok geliştirmeyi içeriyordu.
Yapılan paylaşımlar ise görüntü tarafındaki iddianın çok da güçlü olmadığını gösteriyor.
İşte konu hakkında yapılan bazı paylaşımlar:
Star Wars Jedi: Survivor on PS5 Pro has problematic image quality issues, even though the return of RT in performance mode is welcome. @oliemack and @Dachsjaeger discuss this one, and we'll be tackling similar problems in Silent Hill 2 and others soon: https://t.co/4OjBayoOei pic.twitter.com/RhyMDXSuVV— Digital Foundry (@digitalfoundry) November 17, 2024
Better than #nvidia #dlss they said— abstract concept (@MisterSpace3) November 8, 2024
Well.. #PS5Pro #PSSR sure needs work, as it currently sits ..below FSR for image stability.
Dancing shadows and moving artifacts make the image quality MUCH WORSE on PS5Pro than on regular PS5.
Pro needs more stability patches than og ps4 ?? pic.twitter.com/IDYSTm99z5
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