Sony Xperia 10V tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Yayınlanma: 12.05.2023 - 10:34

Güncelleme: 12.05.2023 - 10:34

Japon merkezli teknoloji devi Sony, düzenlediği bir etkinlikte Xperia 10V modelini tanıttı. Haziran ayı ortasında satışa çıkacak olan telefon, siyah, beyaz, haki yeşili ve lavanta renk seçenekleriyle 449 Euro fiyata satışa sunulacak.

Cihazın özellikleri arasında 6.1 inçlik OLED ekran, Qualcomm Snapdragon 690 işlemci, 8GB RAM, 128GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Arka tarafında 48MP ve 2 adet 8MP arka kamera yer alıyor. Telefonun ön tarafında ise 8 Megapiksel özçekim kamerası mevcut.

Android 12 işletim sistemi ile gelecek olan cihazın 5000 mAh kapasiteli 21W hızlı şarj desteği sunan bir bataryası bulunuyor.

Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda ise bir açıklama yapmadı.