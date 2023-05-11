Sony yeni amiral gemisi modelini tanıttı: İşte fiyat ve özellikleri...

Teknoloji devi Sony yeni amiral gemisi modeli Sony Xperia 1V modelini tanıttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 11:34
Sony yeni amiral gemisi modelini tanıttı: İşte fiyat ve özellikleri...
Abone Ol google-news

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony yeni akıllı telefonunu tanıttı. Sony Xperia 1V adlı telefon 6.5 inç, 120Hz yenileme hızına sahip, 1644x3840 piksel çözünürlüğünde OLED bir ekran ile geliyor.

Gorilla Glass Victus 2 ile korunan cihaz Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor.

12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunan akıllı telefonda, 5000 mAh kapasiteli 30W hızlı şarj destekleyen bir batarya bulunuyor. Telefonun arka tarafında 52 Megapiksel ana, 12 Megapiksel telefoto ve 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera mevcut.

Sony Xperia 1V'nin ön tarafında ise 12 Megapiksel selfie kamerası yer alıyor. Telefon Avrupa'da 1.399 Euro'dan satışa çıkacak. 


Sony Sony Xperia 1V Sony Xperia 1V özellikleri

İlgili Haberler

Sony Group'un 2022 mali yılı net kârı yükseldi

Sony Group'un 2022 mali yılı net kârı yükseldi
Sony, PlayStation 5 ile bir rekor daha kırdı

Sony, PlayStation 5 ile bir rekor daha kırdı
Microsoft ve Sony rekabeti sona erdi: Sony davayı kazandı

Microsoft ve Sony rekabeti sona erdi: Sony davayı kazandı

En Çok Okunan Haberler