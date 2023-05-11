Sony yeni amiral gemisi modelini tanıttı: İşte fiyat ve özellikleri...

Yayınlanma: 11.05.2023 - 11:34

Güncelleme: 11.05.2023 - 11:34

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony yeni akıllı telefonunu tanıttı. Sony Xperia 1V adlı telefon 6.5 inç, 120Hz yenileme hızına sahip, 1644x3840 piksel çözünürlüğünde OLED bir ekran ile geliyor.

Gorilla Glass Victus 2 ile korunan cihaz Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor.

12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunan akıllı telefonda, 5000 mAh kapasiteli 30W hızlı şarj destekleyen bir batarya bulunuyor. Telefonun arka tarafında 52 Megapiksel ana, 12 Megapiksel telefoto ve 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera mevcut.

Sony Xperia 1V'nin ön tarafında ise 12 Megapiksel selfie kamerası yer alıyor. Telefon Avrupa'da 1.399 Euro'dan satışa çıkacak.