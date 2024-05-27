Sony yeniden telefon pazarına dönüyor olabilir mi?

Sony yeni Xperia Pro C'yi, küçük bir fotoğraf makinesi olarak tasarlıyor olabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 15:15
Sony yeniden telefon pazarına dönüyor olabilir mi?
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Sony bir zamanlar cep telefonu pazarında çılgın satışlara imza atsa da, artan üretim maliyetleriyle birlikte Samsung'un ve Apple'ın karşısında fiyat avantajını kaybederek hızlı bir küçülmeye gitmek zorunda kaldı. Hatta Türkiye'den de çekildiler. Ancak hala Sony'nin yüksek kaliteli cep telefonları markayı tanıyanlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

SONY, TELEFON DEĞİL KOMPAKT FOTOĞRAF MAKİNESİ HAYATA GEÇİRMEK İSTİYOR

Chip'in Insider Sony'den aktardığına göre Sony, şu sıralarda Xperia Pro-I'in halefi üzerinde çalışıyor. Sony Xperia Pro C olarak adlandırılacak bu model sadece 6,0 inç boyutunca olacak. Bu boyut, 6,5 inç Xperia Pro-I'den çok daha küçük ve hatta şu anda piyasadaki standartların da altında.

Sony'nin amacı dev bir telefon üretmek değil, kompakt bir fotoğraf makinesini hayata getirmek. Zira Sony'nin kullanıcıları onun gelişmiş fotoğrafçılık teknolojilerinden faydalanmayı seviyorlar.

Kaynağa göre Sony Xperia Pro C, 120Hz 2K OLED ekrana, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine, 45W şarjlı 5.000mAh bataryaya, 256GB temel kapasiteye ve 12GB RAM'e sahip olacak. Ancak burada odak noktası telefonun kameraları. Sony Xperia C'nin 50 MP çözünürlüğünde 1 inç ana sensöre sahip olduğu söyleniyor. Bu, akıllı telefonların büyük çoğunluğundan daha büyük bir sensör anlamına gelir ve bu da daha fazla ışık almasına olanak tanır. Sony Xperia Pro-I'in zaten 1 inçlik bir sensörü var, ancak bu yalnızca 12 MP'lik bir kamera.

Fotoğrafçılar için tasarlanmış bir telefon mu?

Ayrıca, otomatik odaklamalı 12 MP sensör ve 120 fps'de 4K çekim desteğinin yanı sıra söylentilere konu olan ana kamerayla aynı 20 mm odak uzaklığına sahip olduğundan özçekimler için muhtemel başka bir 12 MP kameradan da bahsediliyor.

Sony aslında fotoğrafçılık meraklıları için kompakt bir telefon tasarlıyor. Bu doğru bir karar olabilir çünkü fotoğrafçılar bazen çok ağır çantalarda, çok geniş ekipmanlar taşırken, telefonun da avuca sığmayacak kadar büyük olması, tek elle kullanırken ekranın her noktasına parmağın uzanmaması sıkıntı yaratabiliyor. Ayrıca, yanında ekipmanlar yokken bile telefonun kendisi başlı başına profesyonel bir kamera gibi işlev görecek, fotoğraf meraklıları bunu kaçırmak istemeyecektir.


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