Sony’nin yeni VR’ı PlayStation VR 2 satışa çıktı!

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 13:40

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 13:40

Sony’nin yeni VR gözlüğü satışa sunuldu. PlayStation VR 2 isimli gözlük geçtiğimiz yıl tanıtılmıştı. Cihaz, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg’da satışa çıktı. Söz konusu ürün şimdilik bu ülkelerde ve PlayStation çevrimiçi mağazasından satın alınabiliyor. VR gözlük ABD’de 550 dolar fiyat etiketiyle satılırken Fransa’da ise 600 Euro'dan satışa çıktı. Gözlüğün kontrol cihazının fiyatı ise 50 dolar olarak açıklandı.

PLAYSTATION VR 2’NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Başlığında 4K HDR çözünürlüklü bir ekran bulunuyor. 110 derece görüş açısı sunan ekran 2000 x 2040 piksel çözünürlüğünde ve OLED ekrana sahip. Yenileme hızı tarafında ise 90 ve 120 HZ seçenekleri bulunuyor. PlayStation VR 2’de oynanabilen oyun sayısı ise 40 olarak açıklanmıştı.

PLAYSTATİON VR 2 TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKACAK MI?