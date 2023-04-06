İddia: Sony yeni bir taşınabilir PlayStation konsol geliştiriyor

Sony'nin yeni bir taşınabilir PlayStation konsolu üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 07:30
İddia: Sony yeni bir taşınabilir PlayStation konsol geliştiriyor
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Video oyun sektörünün önemli sızıntı kaynaklarından biri olan Tom Henderson, Insider Gaming’te yayınlanan bir rapor ile Sony’nin yeni bir ürünle karşımıza çıkacağını iddia etti. Henderson’ın paylaşımına göre PlayStation markasıyla oyun sektörünün tepesinde yer alan dev şirket, yeni bir taşınabilir oyun konsolu çıkarmaya hazırlanıyor.

BULUT OYUN DESTEĞİ YER ALMAYACAK

Webtekno'nun aktardığı habere göre yeni PlayStation el konsolu, şimdilik “Q Lite” kod adına sahip. Cihaz hakkında şu an için herhangi bir resmi bilgi bulunmasa da bazı özelliklerinin neler olabileceğine dair ipuçları var.

PS5’in oyun kumandasına benzeyeceği söylenen yeni taşınabilir konsolda bulut oyun desteği olmayacak.

Henderson’a göre yeni konsol, bağımsız bir cihaz olmaktan ziyade PlayStation 5’e ihtiyaç duyan bir donanım olacak. Bunun yanı sıra cihazda bulut oyun desteğinin olmayacağı da bildiriliyor. İddiaya göre Q Lite’da oyun oynamak için Sony’nin PlayStation video ve ses çıkışlarını başka bir cihaza iletmesine olanak tanıyan “Uzaktan Oynatma” özelliği yer alacak.

Bunlar dışında yeni taşınabilir konsolun 1080p ve 60 FPS özelliklerle geleceği ve sürekli internete bağlı olmasının gerekeceği söyleniyor. Görünüm açısından ise PlayStation 5’in oyun kumandasını andıracağı ve 8 inçlik LCD bir dokunmatik ekrana sahip olacağı bilgileri geliyor. Uyarlanabilir tetik ve dokunsal geri bildirim gibi özellikleri de cihazda görebileceğimizi ekleyelim.

Şimdilik Q Lite olarak adlandırılan yeni el konsolunun ne zaman tanıtılacağı konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak 2024 yılında çıkış yapması beklenen PlayStation 5 Pro’dan önce çıkabileceği söylentiler var.


Sony Sony PlayStation Sony PlayStation Q Lite

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