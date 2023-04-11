Sony'nin el konsolu PlayStation Q Lite'ın satışa çıkacağı tarih

Yayınlanma: 11.04.2023 - 08:00

Güncelleme: 11.04.2023 - 08:00

Sony'nin birkaç gün önce yeni bir taşınabilir PlayStation konsolu üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Yeni ortaya çıkan bilgilere göreyse PlayStation Q Lite olarak adlandırılan el konsolu, kasım ayında piyasaya sürülecek.

Ancak ortaya çıkan bilgiler yalnızca bununla da sınırlı değil.

KASIM AYINDA ÇIKABİLİR

Insider Gaming'den Tom Henderson tarafından açıklanan bilgilerde Sony kesinlikle bir el konsolu geliştiriyor. Q Lite'ın bulut oyun desteği olmayacağını daha önce söyleyen Henderson, aynı zamanda Remote Play yani uzaktan oynama aracılığıyla görüntü akışı sağlayacak bir PS5'e ihtiyaç duyulabileceğinden bahsediyor.

Tasarıma gelince... Q Lite'in DualSense kontrolcüsünün 8 inçlik ekranlı bir versiyonu olacağı aktırılıyor. Henderson aynı zamanda cihazın el konsolu değil de PlayStation 5 için bir aksesuar olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Söylendiği kadarıyla yeni cihaz kasım ayında Sony'nin diğer cihazlarıyla beraber tanıtılacak.

PlayStation Q Lite olarak adlandırılan cihazın 200 dolara satılacağı konuşuluyor.

Daha önceki bilgilere göre;

Konsolun 1080p ve 60 FPS özelliklerle geleceği ve sürekli internete bağlı olmasının gerekeceği aktarılmıştı. LCD bir dokunmatik ekrana sahip olacağı bilgileri de daha önceki haberlerde belirtilmişti. Uyarlanabilir tetik ve dokunsal geri bildirim gibi özellikleri de cihazda yer alabilir.