Sosyal medya yeni miting alanı oldu

Yayınlanma: 13.05.2023 - 02:00

Güncelleme: 13.05.2023 - 02:15

Sosyal medyanın neredeyse anadilleri olarak nitelendirilebileceği genç kuşağa seslerini duyurmak isteyen siyasetçilerin sayısı her gün artıyor.

Siyasal propaganda üzerinde dönüştürücü bir etki yaratan sosyal medya, siyasal iletişim sürecine de yeni bir boyut kazandırdı. Siyasal iletişimin önemli bileşenlerinden biri haline gelen Twitter, Instagram, YouTube, TikTok gibi platformlar siyasilerin zaman, mekân sınırlaması olmadan yüzlerce insana erişmesine olanak sağladı. Ayrıca geleneksel medyanın seçmenlerin büyük çoğunluğuna söz hakkı tanımadığı bir ortamda sosyal medya platformları siyasilerin seçim hazırlığında en sık kullandığı kanallar haline geldi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 14 Mayıs’ta yaklaşık 5 milyon kişi ilk defa oy kullanacak. Araştırmalar, gençlerin geleneksel medya diye tarif edilen gazete ve televizyondan uzaklaştığını, haberleri takip etmekten de genel olarak kaçındığını gösteriyor. Türkiye dahil 46 ülkede 93 bin kişinin katıldığı Reuters Enstitüsü’nün 2022 Dijital Haber Raporu’na göre 18-24 yaş arası gençler, genellikle sosyal medya platformları aracılığıyla haber tüketiyor, yalnızca yüzde 23’ü haber uygulamalarını veya web sitelerini kullanıyor.

TELEVİZYONU SOLLADI

Türkiye verilerine göre, sosyal medyanın ilk defa haber kaynağı olarak televizyonun önüne geçtiği belirtiliyor, gençlerin birçoğunun ise Facebook’tan uzaklaşarak YouTube, Instagram ve TikTok’a yöneldiği tespit ediliyor. Siyasi liderlerin bu seçim döneminde en sık kullandığı ve etkileşim aldığı platform Twitter oldu. Siyasi parti liderlerinin hemen hepsi ücretli Blue aboneliği (mavi tik) kullanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Tiwitter’da devlet görevlilerine verilen gri tik özelliğini kullanıyor.

İŞTE LİDERLERİN TWİTTER KARNESİ

Twitter’da Recep Tayyip Erdoğan’nın takipçi sayısı 20 milyon 436 bin, takip ettiği hesap sayısı ise 150. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 10 milyon 316 bin takipçisi var, takip ettiği hesap sayısı 4. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in takipçi sayısı 6 milyon 145 bin, takip ettiği kişi sayısı ise 1307. MHP lideri Devlet Bahçeli’yi 5 milyon 630 bin kişi takip ediyor.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Twitter’da mavi tik kullanmıyor. Buldan’ı 743 bin 572 kişi takip ediyor, takip ettiği kişi sayısı ise 233. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nu 6 milyon 28 bin kişi takip ediyor, takip ettiği kişi sayısı 48. Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce’nin Twitter takipçi sayısı 6 milyon 993 bin, takip etitği kişi sayısı 1477.



Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın takipçi sayısı 1 milyon 743 bin, takip ettiği kişi sayısı 914. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı 1 milyon 311 bin kişi takip ediyor, kendisi 1 kişiyi takip ediyor. TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ı 1 milyon 61 bin kişi takip ediyor, takip ettiği hesap sayısı 558. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu 8 milyon 599 bin kişi takip ediyor, İmamoğlu ise 677 kişiyi takip ediyor. Cezaevinde olmasına rağmen Twitter’ı aktif kullanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı 2 milyon 509 bin kişi takip ediyor, takip ettiği kişi sayısı ise 826.