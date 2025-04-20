'Soyuz MS-26' uzay aracı Dünya'ya döndü

Yayınlanma: 20.04.2025 - 17:30

Güncelleme: 20.04.2025 - 17:30

Rusya'nın ‘Soyuz MS-26’ uzay aracının mürettebatıyla güvenli şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya döndüğü bildirildi. Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Roscosmos kozmonotları Aleksey Ovçinin ve Ivan Wagner ile NASA astronotu Donald Pettit'i taşıyan iniş modülü, Moskova saatiyle 04.20'de Kazakistan'ın orta kesimindeki Jezkazgan kentinin yakınlarına indi.

Açıklamada, 'Soyuz MS-26'nın dönüş için önce uzay istasyonunun Rusya'ya ait bölümü olan Rassvet modülünden ayrıldığı belirtilerek, yörüngeden çıkma ve iniş operasyonlarının planlandığı gibi seyrettiği aktarıldı.

Eylül 2024'te istasyona giden mürettebat, 43 uygulamalı bilim deneyi yürüttü, bir uzay yürüyüşü gerçekleştirdi ve bir mürettebatlı uzay aracı ile iki kargo uzay aracının kenetlenmesine katıldı.

Görev kapsamında Aleksey Ovçinin üçüncü, Ivan Wagner ikinci ve NASA astronotu Donald Pettit ise dördüncü uzay uçuşunu gerçekleştirdi.