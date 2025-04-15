Uzayın sırları keşfediliyor: Samanyolu ikinci bir karadelik barındırıyor olabilir
Yeni bir araştırmaya göre Samanyolu Galaksisi, 10 milyar ila 10 milyon yıl önce merkezinde ikinci bir kara deliğe sahipti.
Samanyolu Galaksisi’nin merkezinde yer alan dev kara delik Sagittarius A*’ın geçmişi, düşündüğümüzden daha kalabalık olabilir. Çinli gökbilimciler tarafından yapılan bir araştırma, galaksimizin kalbinde bir zamanlar ikinci bir orta kütleli kara deliğin bulunmuş olabileceğini ortaya koydu.
HİPERVELOCİTY YILDIZLARININ GİZEMİ
Araştırmada odaklanılan yıldızlar, galaksinin dış kısmında yani halosunda bulunan, olağanüstü hızlı hareket eden yıldızlar. Bu yıldızların çoğu, geçmişte galaktik merkezin etrafında yer alan ikili yıldız sistemlerinden gelmiş olabilir. Normalde Sagittarius A*, bu sistemlerin bir üyesini yutarken diğerini dışarı doğru fırlatıyor.
Ancak bilim insanları, bazı anomaliler tespit etti:
- Yıldızların hızı beklenenden fazla (saniyede 700 km’ye kadar),
- Galaktik merkezde bu yıldızların geride bıraktığı eşleri görünmüyor.
Bu durum, bilinen fizik kurallarıyla açıklanamayacak kadar sıra dışıydı.
KARA DELİKLER ARASI BİR İŞ BİRLİĞİ MİYDİ?
Araştırmaya göre bu tutarsızlıklar, Samanyolu merkezinde bir dönem ikinci bir kara deliğin varlığıyla açıklanabilir. Bu ikinci kara delik, orta kütleli ve Sagittarius A*’a göre yaklaşık 300 kat daha hafif bir yapıda olabilir.
Çarpıcı hipotez şunu öne sürüyor:
- Bu iki kara delik, galaksinin kalbinde ikili bir sistem oluşturdu.
- Daha küçük kara delik, merkezdeki yıldızları dışarı doğru "tekmeleyerek" adeta bir kaleci gibi görev yaptı.
Böylece yıldızların merkeze yaklaşması ve çok yüksek hızlara ulaşması engellendi.
SİMÜLASYONLAR VE GERÇEKLER UYUMLU
Araştırmacılar, ikinci kara deliğin etkilerini hesaba kattıklarında hipervelecil yıldızların dağılımı ve hızlarının gözlemlerle birebir örtüştüğünü buldu. Simülasyonlarda, sadece %2,5’lik bir kesim saniyede 700 km’den hızlı hareket ediyor tıpkı galaksimizin dışında tespit edilen yıldızlar gibi.
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