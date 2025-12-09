SpaceX, 800 milyar dolarlık değerlenmeyi hedefliyor

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, firma değerini 800 milyar dolara kadar çıkarabilecek büyük ölçekli bir ikincil hisse satışı sürecini başlatmaya hazırlanıyor. The Wall Street Journal’ın haberine göre şirket, bazı yatırımcılara 2026’nın sonlarına doğru halka arz seçeneğini değerlendirebileceğini de iletti.

Bu değerleme, geçen ekim ayında 500 milyar dolar seviyesinden ikincil hisse satışı yapan OpenAI’nin üzerine çıkacak ve SpaceX’i özel piyasadaki en değerli şirketlerden biri konumuna taşıyacak.

STARLINK VE ROKET PROJELERİ DEĞERLEMEYİ YUKARI ÇEKİYOR

SpaceX, Jeff Bezos’un Blue Origin’i başta olmak üzere yeni nesil uzay taşımacılığı girişimleriyle rekabet ederken, yeniden kullanılabilir roket teknolojileri, fırlatma altyapıları ve Starlink uydu ağına ciddi yatırımlar yapmayı sürdürüyor. Şirket, Starlink markası altında dünyanın en büyük alçak yörünge uydu internet ağını işletiyor ve bu yapı SpaceX’in değerlemesinin temel itici güçleri arasında yer alıyor.

Rapora göre olası bir halka arz, daha önce ayrı bir şirket olarak ayrılması gündeme gelen Starlink birimini de içerebilir.

Musk: “Halka açık şirket yönetmek zor”

Musk, geçtiğimiz ay düzenlenen yıllık Tesla hissedarlar toplantısında SpaceX’in halka açılması ihtimali hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Hem Tesla hem de SpaceX’in CEO’su olan Musk, halka açık şirket yönetmeyi sevmediğini, bunun nedenleri arasında “sürekli açılan asılsız davalar” ve “etkin çalışmayı zorlaştıran baskılar” olduğunu söylemişti.

Buna rağmen Musk, toplantıda Tesla hissedarlarının SpaceX’e katılabilmesi için bir yol bulmak istediğini ifade ederek, “Belki de bir noktada, tüm zorluklara rağmen SpaceX halka açık bir şirket olmalıdır” sözleriyle ihtimali tamamen dışlamadı.

Yeni hisse satışı ve potansiyel halka arz süreci, uzay ve uydu teknolojilerinin hızla büyüyen sektöründe SpaceX’in konumunu daha da güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.