Yeni grip virüsüne karşı influenza aşısı yaptırmalı mıyız?

Bu varyanta benzer grip virüsleri uzun süredir dolaşımda değildi, bu yüzden bunlara bağışıklığımız düşük.

İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), bağışıklığı düşük kişilere acilen grip aşısı yaptırmalarını tavsiye ederken, İspanyol basınına göre Murcia kentindeki hastanelerde bu salgın nedeniyle maske takmanın zorunlu hale gelmesi kararlaştırıldı.

Peki Türkiye'de bu kış grip salgını ne durumda? Aşı yaptırmak isteyenlerin önündeki seçenekler neler?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) altı aydan büyük herkese grip aşısı yaptırmayı tavsiye ediyor.

Türkiye'de bu aşıların Eylül-Mart arasında yapılması tavsiye ediliyor.

Grip aşısının faydaları şöyle:

Grip olma riskini azaltır.

Ciddi hastalık ve hastaneye yatış olasılığını azaltır.

Toplumda virüs yayılımını azaltır, özellikle risk grubu olan bebekleri ve yaşlıları korur.

Kronik hastalığı olanların komplikasyon yaşama ihtimalini düşürür.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Bilim Komisyonu Üyesi Uzman Doktor Selda Handan Karahan, Türkiye'de üç farklı grip aşısının kullanımda olduğunu söylüyor. Bunlar Vaxigrip, Influvac ve Fluarix tetra.

Türkiye'de grip aşıları bazı gruplara ücretsiz yaptırılabiliyor.

Bunlar:

65 yaş ve üzeri kişiler,

Yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişiler,

Gebeliğin ikinci veya üçüncü trimesterinde (üçer aylık dönem) olan hamileler,

Astım dahil kronik pulmoner (akciğer) ve kardiyovasküler (kalp-dmar) sistem hastalığı olanlar,

Diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal (böbrek) disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün (bağışıklık) yetmezliği olan veya immünsupresif (bağışıklığı baskılayıcı) tedavi alanlar,

6 ay – 18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetilsalisilik asit (Aspirin) tedavisi alan çocuklar.

Grip aşısı ne kadar etkili?

Grip aşısı, en yaygın grip virüslerine karşı koruma sağlamayı amaçlar. Aşı olduktan sonra da grip olma ihtimaliniz vardır, ancak bu durumda grip daha hafif geçecek ve daha kısa sürecektir.

Aşının etkisi genellikle 14 gün içinde ortaya çıkar. Grip aşısının sağladığı koruma zamanla azalır ve aşının koruduğu grip virüsü türleri her yıl güncellenir.

Bu nedenle her yıl grip aşısı olmak önemlidir.

Aşının yan etkileri var mı?

İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) göre, grip aşısının en yaygın yan etkileri hafiftir ve 1-2 gün içinde düzelir.

Grip aşısında şu yan etkiler görülebilir:

Aşının yapıldığı yerde ağrı veya hassasiyet

Hafif ateş

Vücut ağrısı

Şiddetli alerjik reaksiyon (anafilaksi) gibi daha ciddi yan etkiler çok nadirdir. Aşıyı yapan kişi, alerjik reaksiyonlarla başa çıkmak ve bunları hemen tedavi etmek için eğitilmiştir.

Grip miyim, Covid mi yoksa nezle mi?

Soğuk Algınlığı

Belirtiler yavaş yavaş ortaya çıkar Çoğunlukla burun ve boğazı etkiler Erken belirti - kulaklarda basınç Daha derin ve balgamlı öksürük Grip Aniden ortaya çıkar Bitkinlik hissi Ateş, kas ağrıları, bitkinlik Yatak istirahati ihtiyacı Kuru öksürük

Covid

Tipik grip belirtileri Tat veya koku kaybı İshal veya mide rahatsızlığı

Kendimi nasıl koruyabilirim?

Kapalı alanlarda başkalarıyla buluşuyorsanız ortamı havalandırın.

Hijyene dikkat edin. Dirseğinizin iç tarafına doğru öksürün.

Ellerinizi sık sık ılık su ve sabunla yıkayın.

Çevrenizi, özellikle kapı kolları gibi sık dokunulan yerleri sık sık temizleyin.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ancak dışarı çıkmanız gerekiyorsa, başkalarını korumak için maske kullanın.

Uyarı: Bu haber bilgi verme amaçlıdır, sağlık tavsiyeleri içermez. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa aile hekimine danışın.