SpaceX, Mars yolculuğu için teknoloji şirketiyle anlaştı

Yayınlanma: 12.11.2024 - 19:23

Güncelleme: 12.11.2024 - 19:23

SpaceX, farklı şirketlerle anlaşmalar yapıyor. Onlardan biri de LG Energy Solution ile batarya tarafında oldu. SpaceX'in yapmayı planladığı Mars yolculuğu için batarya tedarik edecek olan LG, Starship roketi için özel olarak silindirik yapıda lityum-iyon bataryalar sağlayacak.

LG'DEN SPACEX İÇİN ÖZEL BATARYA

Kore basının duyurduğu haber sonrası, gözler ortaklığa çevrildi. LG Energy Solution'ın geliştirdiği silindirik batarya, Starship roketlerinin enerji gereksinimlerini karşılayacak ve uzun süreli uzay yolculuklarında dayanıklılık gösterecek.

Yüksek enerjili kapasiteye sahip olan bu yeni bataryalar, Mars yolculuğunun başarıya ulaşması için de önemli görülüyor.

SpaceX normal şartlarda roketlerinin bataryalarını kendisi üretiyor ancak planlanan projelerin daha hızlı gerçekleşmesi ve başarıyla sonuçlanması için ortaklıklar da kuruyor. LG ile yapılan anlaşmanın uzun soluklu olması bekleniyor.