SpaceX'in Starship roketi beşinci test uçuşunda başarılı iniş yaptı

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in fırlattığı Starship roketinin güçlendiricisi, beşinci test uçuşunda başarılı şekilde iniş gerçekleştirdi.

SpaceX'in Starship roketi beşinci test uçuşunda başarılı iniş yaptı
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Yayınlanma: 14.10.2024 - 16:44

Yaklaşık 121 metre uzunluğundaki Starship roketinin beşinci test uçuşu, SpaceX'in internet sitesi üzerinden canlı yayımlandı.

Texas yakınlarındaki fırlatma alanından yerel saatle 07.25 civarında havalanan roketin güçlendiricisi kalkıştan yaklaşık 7 dakika sonra geri döndü.

Geri dönen güçlendirici, fırlatma kulesinin "çubuk" olarak adlandırılan iki kolun yardımıyla fırlatıldığı alana başarılı şekilde indi.

Musk, fırlatmanın ardından X sosyal medya hesabından "Bugün çok gezegenli yaşam için büyük bir adım atıldı." açıklamasında bulundu.

SpaceX'in sahibi Musk, 2 yıl içinde Mars'a mürettebatsız 5 farklı Starship roketi fırlatmayı planlıyor.


Etiketler: #spacex

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