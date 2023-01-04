SpaceX tarafından tek seferde 114 uydu fırlatıldı
2022 yılını iyi bitiren Elon Musk'ın başında olduğu ve uzay çalışmalarının yapıldığı şirketi SpaceX, 2023 yılına hızlı girdi.
SpaceX özellikle başarılı bir şekilde uzaya fırlattığı Starlink uydularıyla gündeme geliyor. 2022 yılında 1 milyon sınırını aşmayı başaran şirket 2023 yılının ilk haftasında tek seferde 114 uyduyu başarılı bir şekilde fırlattı.
SPACEX 114 UYDUYU GÖNDERDİ
Canlı yayın ile milyonların gözü önünde gerçekleşen fırlatma, Transporter-6 görevi kapsamında Falcon 9 merkezli olarak yapıldı.
Geçen hafta 54 Starlink uydusu gönderen SpaceX, Elon Musk'ın 'yıl sonuna kadar 60. görevi tamamlayacağız' hedeflerini gerçekleştirerek kendi içinde başarılı olmuştu.
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