SpaceX tarafından tek seferde 114 uydu fırlatıldı

04 Ocak 2023 Çarşamba, 10:25

SpaceX özellikle başarılı bir şekilde uzaya fırlattığı Starlink uydularıyla gündeme geliyor. 2022 yılında 1 milyon sınırını aşmayı başaran şirket 2023 yılının ilk haftasında tek seferde 114 uyduyu başarılı bir şekilde fırlattı.

SPACEX 114 UYDUYU GÖNDERDİ

Canlı yayın ile milyonların gözü önünde gerçekleşen fırlatma, Transporter-6 görevi kapsamında Falcon 9 merkezli olarak yapıldı.

Geçen hafta 54 Starlink uydusu gönderen SpaceX, Elon Musk'ın 'yıl sonuna kadar 60. görevi tamamlayacağız' hedeflerini gerçekleştirerek kendi içinde başarılı olmuştu.