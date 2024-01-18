Spider-Man 2 PC versiyonu daha çıkmadan internete düştü

Yayınlanma: 18.01.2024 - 12:25

Güncelleme: 18.01.2024 - 12:25

Bir süredir beklenen Marvel Spider-Man 2 internete düştü. Insomniac Games, 2023 yılının son aylarında siber saldırı yaşamıştı. Burada Spider-Man 2'nin de bilgileri ele geçirilmişti. Oyunun fragmanının ve görsellerinin ortaya çıkmasından sonra şimdi de Torrrent'e düşün oyun, hızlı bir şekilde indiriliyor.

OYUN NORMALDE BU YILIN SONLARINA DOĞRU ÇIKACAKTI

Sosyal medya üzerinden oyunu bulduklarını paylaşan kişiler, Torrent üzerinden tam bitmemiş olsa da oyunu indirip, oynayabildiklerini yazdılar.

Resmi olarak oyunun çıkışı bu yılın sonlarını bulacak olmasına rağmen bu şekilde indirilmesi Insomniac Games'in farklı bir strateji izlemesine neden olabilir.

Oyunun Torrent indirme linkleri yakında kaldırılacaktır.