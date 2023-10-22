Spider-Man oyununun yapımcısı açıkladı: Venom oyunu geliyor!

Yayınlanma: 22.10.2023 - 13:52

Güncelleme: 22.10.2023 - 13:52

Sony'nin en büyük oyunlarından biri olan "Marvel's Spider-Man 2", PlayStation 5 için çıkış yaptı. Aksiyon ve macera türündeki devam oyunu, Avcı Kraven ve Venom gibi iki kötü karaktere odaklanıyor. Ancak, Venom karakteri, büyük bir hayran kitlesine sahip olduğundan, bir olası oyunu konusunda birçok soru işareti oluştu.

Insomniac Games'in Kıdemli Anlatı Direktörü Jon Paquette, Insider'a verdiği röportajda, bu konuda bir kapıyı açık bıraktı. Paquette, şu sözlerle hayranların ilgi ve görüşlerinin bu tür bir projeyi etkileyebileceğini belirtti.

"Şu anda odak noktamız 'Spider-Man 2'. Bu oyunu ne kadar sevdiklerini görmek istiyoruz. Hayranları dinleyeceğiz ve onların ne istediğini anlamaya çalışacağız. Tatil ve dinlenme fırsatından sonra, bu tür konuları tekrar ele alacağız."

Ayrıca, Insomniac Games şu anda başka bir Marvel karakteri olan Wolverine üzerine çalışıyor. Ancak Venom karakteri, Örümcek Adam evrenine çok daha yakın bir konumda bulunuyor. Paquette'in açıkladığı gibi, Marvel'ın bu karakterleri kullanmaları için bolca materyale sahip oldukları bir gerçek.

"Çocukken bir arkadaşımın evinde Secret Wars'u okuduğumu ve siyah kostümünün nasıl oluştuğunu gördüğümü hatırlıyorum. Bu hikayelerden başlayarak, Knull, Klyntar gibi daha derin konulara gittik. Marvel evreni oldukça zengin bir kaynağa sahip. Tüm bu bilgileri aldık ve karakterlerimiz ve serilerimiz için en iyi sonuçları düşünmeye çalıştık."

"Marvel's Spider-Man 2", 2018'de tanıtılan oyunun evrimini mükemmel bir şekilde sunuyor gibi görünüyor. Duygusal bir hikaye, geliştirilmiş oynanış, harika görseller ve performans, sektörde lider bir erişilebilirlik ile bu devam oyununun orijinal oyunun hayranlarının büyük bir beğenisini kazanması bekleniyor. Ancak, Spider-Man evreninde daha büyük bir çalkantı yaratmak için bir sonraki Spider-Man 3 oyunu gerekebilir.