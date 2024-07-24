Spotify, Deluxe paket sunacak Hi-Fi ses de var: İşte fiyatı

Yayınlanma: 24.07.2024 - 13:51

Güncelleme: 24.07.2024 - 13:51

Spotify, yeni Deluxe planını duyurdu. Bu planın içinde Hi-Fi ses deneyimi de yer alacak. Premium yeni plan direkt şirketin CEO'su Daniel Ek tarafından onaylandı. Bu yeni sistemin 17 ila 18 dolar gibi bir fiyatlandırmaya sahip olacağını söyledi.

SPOTIFY'IN BU YENİ DELUXE PAKETİ DAHA PAHALI OLACAK

Spotify Deluxe paketinde daha yüksek kalitede ses, gelişmiş kontroller ve ek avantajlar yer alacak.

Spotify'a ek olarak Apple Music ve Amazon Music ekstra ücret ödemesi almadan kayıpsız ses deneyimi sunuyor.

Platformun yakın zaman önce yaptığı açıklamayla aylık aktif kullanıcı sayısının 626 milyona ulaştığını öğrenmiştik.