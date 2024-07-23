Spotify, kaç milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı

Müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, yaptığı açıklamaya göre 626 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 16:14
Spotify, kaç milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı
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Spotify, yeni yaptığı açıklamaya göre 626 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Popüler platform, para ödeyen premium kullanıcılarının sayısını da 264 milyon olarak duyurdu.

SPOTIFY'IN KULLANICI SAYISI HEDEFİ 631 MİLYONDU

Abone sayısını günden güne artıran Spotify, aslında aylık aktif kullanıcı sayısını 631 milyon olarak hedeflemişti. Her ne kadar hedeflerinin gerisinde kalsa da Spotify'ın kullanıcı sayısı tüm bölgelerde artış gösterdi. 

Spotify bundan önce popüler hizmetlerinden biri olan podcast için herkese açık yorum yapma özelliğini duyurmuştu.Bu sayede kullanıcıların platformun podcast bölümüne yorum yapmasına imkan sunulacak. Yorum sistemiyle içerik üreticiler ve dinleyiciler arasında bir köprü kurmayı amaçlayan Spotify, özelliğin kötüye kullanılmasının da önüne geçecek.


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