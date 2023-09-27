Spotify Jam duyuruldu; aynı anda aynı şarkı dinlenecek

Yayınlanma: 27.09.2023 - 11:01

Güncelleme: 27.09.2023 - 11:01

Spotify'ın yeni özelliği istenilen kişiyle anlık olarak aynı anda şarkı dinlemeye olanak sağlıyor. Bir nevi Netflix'in beraber izleme özelliği gibi görünen Spotify Jam, uygulamayı ücretsiz kullanan kişilere de sunuluyor.

Spotify Jam'i başlatmak için premium olan kullanıcının liste oluşturması gerekiyor. Burada Jam'i başlatan premium kullanıcı istediği kişiyi davet edebilecek. Premium olmayan kullanıcılar Jam başlatamayacak ama açılanlara giriş yapabilecek.

Burada yer alan listelerde kullanıcılar çalma listesinin kontrolünün kimde olacağına karar verebilecek. Yani 3 kişilik bir çalma listesiyse üç kişiye de kontrol verilmişse üç kişinin kararı uygulanacak.

Öte yandan bu liste diğer çalma listelerinden farklı olarak sıraya eklenen son şarkı bittiğinde liste kaybolacak.

Özellik şu anda tüm dünyada kullanıma sunuldu.