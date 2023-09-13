Spotify için gün boyunca güncellenen 'kişisel' çalma listesi

Yayınlanma: 13.09.2023 - 10:14

Güncelleme: 13.09.2023 - 10:14

Spotify, günlük olarak değişen çalma listesi Daylist ile 'gün boyunca sürekli güncellenen' bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Bu çalma listesi kullanıcılara sunulan Haftalık Keşif, Tekrar Tekrar, Daily Mix ve diğer kişiselleştirilmiş çalma listelerinin yanında yer alacak.

Platformda yer alan diğer çalma listeleri her gün yenileniyor ya da haftlalık olarak güncelleniyor. Bu yeni çalma listesi ise gün içinde birkaç kez güncellenecek ve kullanıcının geçmiş dinleme tecrübelerinden beslenecek.

Daylist başlığı kullanıcıya göre şekillenecek. Örneğin, sabahın erken saatlerinde yatak odası pop banger gibi bir öneri alabileceksiniz. Bu günün hangi saatlerinde Spotify'da aktif olduğunuza göre değişecek.

Yeni çalma listesi, ilk etapta ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda ve İrlanda gibi yerlerde sonrasında ise Türkiye de dahil olmak üzere farklı ülekelere doğru kullanıma açılacak.