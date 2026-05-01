Spotify'da doğrulanmış sanatçı rozetleri dönemi başlıyor

Spotify, sahte veya yapay zeka ile üretilmiş sanatçı profillerine yönelik yetersiz hamlelerle eleştiriliyordu. Her alanda olduğu gibi burada da gerçek ve sahte sanatçılar arasında özellikle kullanıcı nezdinde ayrım yapması zor oluyordu. Spotify gelen eleştirilerin ardından sadece gerçek sanatçılara verilecek bir doğrulama rozeti sunmaya başladı.

Bu doğrulanmış sanatçı rozeti yapay zeka içerikleri üreten veya paylaşan hesaplara verilmeyecek.

Bu sayede platform kullanıcıların gerçek sanatçıları tespit etmesini daha kolay hale getirmiş oluyor. Öte yandan bu rozet her sanatçıya verilmeyecek. Rozetin tutarlı dinleyici etkinliği ve etkileşime sahip sanatçılara verileceğini aktaran şirket, bu yeniliği daha kullanıma sunmadı.

Kullanıma sunulduğunda gerçek sanatçıların yüzde 99'unda bu rozetin olacağı aktarıldı.

Burada bağımsız sanatçılar ve farklı türlerin de yer alacağı belirtiliyor.