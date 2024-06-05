Spotify, kendi Gemini uzantısı sunabilir

Yayınlanma: 05.06.2024 - 14:04

Güncelleme: 05.06.2024 - 14:04

Gemini uzantıları, uygulamaların özelliklerine ulaşmasına imkan tanıyor. Daha önce bazı uygulamalarda yer alan Gemini uzantıları, Spotify için de geliyor. Bu bilgi Spotify'ın son sürümünde tespit edilmesiyle ortaya çıktı. Fark edilen kodlarda Google Gemini için Spotify uzantısı yer alıyor.

GOOGLE GEMINI SPOTIFY İÇİN GELİYOR

Bu uzantı, Spotify'da sizin için arama yapabilir, şarkı bulabilir veya benzer şarkaları arayabilir.

Özelliğin yakında bir güncelleme ile test edilmesi ya da direkt kullanıma sunulması bekleniyor.