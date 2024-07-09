Spotify, uzun zamandır beklenen özelliği getiriyor

Yayınlanma: 09.07.2024 - 21:39

Güncelleme: 09.07.2024 - 21:39

Spotify, bir süredir zam haberleriyle gündeme geliyordu. Yeni yapılan bir duyuru ile kullanıcıların platformun podcast bölümüne yorum yapmasına imkan sunulacak. Yorum sistemiyle içerik üreticiler ve dinleyiciler arasında bir köprü kurmayı amaçlayan Spotify, özelliğin kötüye kullanılmasının da önüne geçecek.

SPOTIFY, PODCAST BÖLÜMLERİNE YORUM YAPMAYA İMKAN TANIYACAK

Podcast bölümünün altına herkes yorum yapabilecek ancak yalnızca içerik üreticisinin onayladığı ve görünmesini istediği yorumlar olacak. Ancak içerik üreticisinin bu yorumları tek tek onaylaması gerekiyor.

Bunun yanı sıra isteyen içerik üreticileri yorum yapma özelliğini kapatabilecek. İstediği zaman, istediği bölüm için de yorum yapma imkanını geri açabilecek. Özellik resmi olarak bazı kullanıcılar için aktif edildi.