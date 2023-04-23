Spotify en popüler şarkıları açıkladı

Yayınlanma: 23.04.2023 - 13:30

Güncelleme: 23.04.2023 - 13:30

Çevrimiçi müzik uygulaması Spotify, 14 Nisan ile 20 Nisan tarihleri aralığında en popüler şarkıları açıkladı.

Shift Delete'nin haberine göre Spotify tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’de en popüler şarkı, Reynmen ve Semicenk’e ait “Yana Yana” parçası oldu. Parça, 3 milyondan fazla dinlendi. Öte yandan hemen ardından ise onu Velet tarafından söylenen “Gözlerimi Kapattım” takip etti.

Spotify, Türkiye bir yana dünya genelindeki en popüler parçaları da açıkladı. Buna göre en çok dinlenen global şarkı, “Ella Baila Sola” oldu. Eslabon Armado ve Peso Pluma tarafından yayımlanan parça, toplamda neredeyse 48 milyon kez dinlendi.